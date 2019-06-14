Роскомнадзор заблокировал форум, разместивший данные клиентов банков РФ

14.06.19 19:00

© РИА Новости. Сергей Пятаков

14 июня. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор заблокировал доступ к форуму, на котором были размещены базы данных почти 900 тысяч клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включен форум phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные компании DeviceLock сообщила об утечке данных почти 900 тысяч клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка.

После этого в Роскомнадзоре сообщили, что проанализируют ситуацию с утечкой данных клиентов, отметив, что "на первый взгляд, она выглядит вопиющей", так как "нахождение такого количества личных данных, в таком объеме, создает большие риски нарушения прав граждан".