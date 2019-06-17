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17.06.19 11:19

Экспертиза по делу "Седьмой студии" Серебренникова продлится еще как минимум два месяца

© РИА Новости. Алексей Куденко
17 июня. Interfax-Russia.ru - Мещанский суд Москвы до 16 августа отложил рассмотрение так называемого дела "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, в связи с тем, что эксперты не закончили проведение комплексной экспертизы, назначенной судом, передал корреспондент "Интерфакса".

"Отложить заседание на 16 августа в 10:00", - объявила судья Ирина Аккуратова в понедельник.

По словам судьи, в настоящее время материалы уголовного дела по-прежнему находятся на экспертизе: "Поступило сообщение о том, что 15 мая эксперты приступили к проведению экспертизы, (...) ориентировочное время окончания - вторая половина августа при условии достаточности материалов, предоставленных экспертам".

Как сообщалось, "комиссионную комплексную финансово-экономическую, оценочную, искусствоведческую экспертизу" по "делу "Седьмой студии" Мещанский суд назначил 15 апреля, после чего слушания были отложены на два месяца.

Согласно решению суда, проведение экспертизы поручено комиссии Центра судебной экспертизы при министерстве юстиции РФ. Для искусствоведческой экспертизы суд посчитал необходимым привлечь замдиректора МХТ им. Чехова Марину Андрейкину и профессора института театрального искусства Видмантаса Силюнаса.

Эксперты выясняют, в каком объеме автономная некоммерческая организация (АНО) "Седьмая студия" в 2011-2014 годах получала денежные средства из Минкультуры и в каком из иных источников; какова общая сумма всех расходов АНО за указанный период; осуществлялись ли "Седьмой студией" расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа"; в каком размере АНО перечисляла денежные средства на счета фирм, которые, занимались обналичиванием; каков был объем затрат для реализации каждого конкретного мероприятия.

С инициативой о назначении новой экспертизы по делу "для установления обстоятельств, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью АНО "Седьмая студия", 5 февраля выступила рассматривающая его судья Аккуратурова после изучения финансовой экспертизы, проведенной на следствии и представленной прокурорами.

Фигурантам "дела "Седьмой студии", вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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