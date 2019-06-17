Алибасов выписался из больницы и отправился к жене в Подмосковье - сын

17.06.19 15:13

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 июня. Interfax-Russia.ru - Продюсера и музыканта Бари Алибасова выписали из больницы, в ближайшее время он будет находиться с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной в Московской области, сообщил в понедельник "Интерфаксу" Бари Алибасов-младший.

"Я забрал его из больницы. Мы получили анализы, эксперты их посмотрели и сказали, что опасности летального исхода у Алибасова нет", - сказал сын продюсера.

Он уточнил, что артиста должны были отправить на самолете в Казахстан, но "сегодня он не вылетит".

"Он вцепился в Лидию Николаевну и сказал, что никуда не полетит и хочет провести с ней время. Поэтому он сейчас спрятан в Подмосковье, а самолёт перенесён на пятницу", - добавил Алибасов.

Состояние Алибасова, по словам сына, оценивается как нормальное, он самостоятельно питается, но пока ничего не помнит.

Ранее сын Алибасова сообщал, что продюсер находится в реанимации, вопрос о его переводе в палату будет решён в ближайшее время.

"Нет, его ещё не перевели. Мы ждём результатов контрольных анализов, и тогда будем решать вопрос о переводе", - сказал Алибасов-младший.

Он отметил, что возможно артист останется в реанимации.

Информация о том, что артиста перевели из токсикореанимации в обычную палату, появилась ранее в СМИ

4 июня Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как отравился жидкостью для очистки труб "Крот", употребив ее по ошибке вместо воды. В настоящее время артист находится в токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.