Более 24 тыс. москвичей будут получать результаты анализов по электронной почте

17.06.19 12:45

Фото Александра Левчука

17 июня. Interfax-Russia.ru - За первые две недели работы нового сервиса от пользователей mos.ru поступило более 24 тыс. обращений на подписку для получения результатов ряда медицинских анализов по электронной почте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы в понедельник.

"В тестовом режиме эта возможность появилась у всех зарегистрированных пользователей портала mos.ru 1 июня. Для пользования услугой на портале необходимо указать номер мобильного телефона и адрес электронной почты, а при подтверждении учетной записи - номер СНИЛС. Затем в разделе "Услуги"/"Здоровье", выбрав "Запрос на получение результатов лабораторных и иных видов исследований по электронной почте", пользователь может оформить подписку", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, воспользоваться услугой может любой зарегистрированный на портале пользователь старше 15 лет, у которого есть полис ОМС. Родители детей младше этого возраста также могут получить услугу по получению результатов анализов своего ребенка на электронную почту. Для этого потребуется подтверждение родительских прав в личном кабинете на портале mos.ru.

При этом письма с результатами анализов приходят в среднем в течение 24 часов после готовности. Также в них указывается, соответствуют исследуемые показатели норме или есть отклонения от нее.

"Если пользователь по какой-то причине не получил письмо с результатами анализов в обозначенное время, ему необходимо сообщить об этом в службу поддержки по адресу: lab@mosmedzdrav.ru. Новая услуга позволяет москвичам экономить время, поскольку отпадает необходимость в дополнительном посещении поликлиники", - добавили в пресс-службе.