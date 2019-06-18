На станциях московского метро пройдут театральные перформансы

18.06.19 15:48

© РИА Новости. Валерий Мельников

18 июня. Interfax-Russia.ru - В рамках проекта "Привет Москва" 25 станций столичного метро 19 июня превратятся в театральную сцену, сообщила руководитель проекта "Привет, Москва!" Оксана Бондаренко.

"Проект "Привет Москва" начался в октябре 2018 года. У нас уже прошло три этапа - это история, музыка и кино, и сегодня мы анонсируем наш следующий этап - это путешествие в литературу и театр. Завтра на 25 станциях метро пройдут дневные театральные перформансы",- сообщила Бондаренко во вторник на пресс-конференции.

По ее словам, большая часть станций метро, где пройдут постановки, находятся за пределами Садового кольца.

"Мероприятия пройдут на станциях, расположенных в совершенно разных районах Москвы. Такое решение связано с децентрализацией культурных активностей в рамках проекта "Привет, Москва!" и действующей в столице программой "Мой район",- сказала Бондаренко.

"Станции метро на два часа станут театральными подмостками: пассажиры смогут встретить оперную диву; оркестр привидений; Отелло с Дездемоной; трех сестер, ищущих дорогу в Москву, и даже Фантомаса",- рассказала она.

Актеры и танцоры будут неожиданно появляться не только на платформах, лестницах и балконах станций, но и в вагонах - шанс встретить необычного спутника в эти часы очень велик.

Все показанные постановки будут продемонстрированы в видеоматериалах форума "Мой район" в Гостином дворе 4-6 июля на стенде департамента транспорта, сообщили "Интерфаксу" организаторы проекта.

Среди станций, где пройдут перформансы - Красносельская, Сокольники, Молодежная, Воробьёвы горы.