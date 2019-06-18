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Центр художественной гимнастики открыли в Лужниках

© РИА Новости. Григорий Сысоев
18 июня. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в Лужниках (рабочее название объекта во время строительства - Центр художественной гимнастики).

"Москва - центр художественной гимнастики, и давно была идея создания такого мощного мирового уровня центра. Но это все было идеей, пока Ирина Александровна (Винер-Усманова) не взялась за это своими руками, душой и предложила реализовать в Москве такой проект. Мы выбрали самое лучшее место - в Лужниках, в спортивном сердце Москвы", - сказал Собянин, осмотрев новый спортивный комплекс и посмотрев показательные выступления московских гимнасток.

По его словам, спортивные объекты строятся, в основном, за бюджетный счёт.

"Здесь спасибо Ирине Александровне, Алишеру Усманову - 100% за частные деньги построен уникальный объект, абсолютно некоммерческий. Москва, конечно, будет помогать в текущем содержании этого объекта, поддержке спортсменов", - сказал мэр Москвы.

Он назвал открывшийся Дворец уникальным не только по содержанию, но и по архитектуре.

"Поздравляю москвичей с уникальным объектом, который будет работать для спортсменов высших достижений и для просто любителей этого спорта, для жителей, для всей Москвы. Это ещё один объект, которым мы должны гордиться", - подчеркнул Собянин.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова, в свою очередь, поблагодарила городские власти за поддержку в строительстве объекта.

"Мы все воплотили в жизнь что задумали. Когда заходишь в этот зал, конечно, тут нужно выигрывать. Любой ценой. Мы вам обещаем", - сказала она.

Винер добавила, что в Москве создаются такие условия для спортсменов, "которых нет нигде в мире".

Первые соревнования во Дворце пройдут на следующей неделе: с 25 по 30 июня в нем будет проходить чемпионат России по художественной гимнастике среди женщин, с 27 по 30 июня - первенство России по групповым упражнениям среди юниорок, с 19 по 21 июля - чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок.

Строительство Дворца гимнастики началось в мае 2017 года.

Он представляет собой пятиэтажное (плюс один подземный) здание общей площадью 25,7 тыс. кв. м, построенное по уникальному проекту, разработанному с применением технологий информационного моделирования. Символом Дворца стала оригинальная кровля в форме развевающейся гимнастической ленты.

Другой особенностью здания стал фасад, для отделки которого было применено витражное остекление высотой до 26 м - различных оттенков, в определенных зонах оно затемнено.

Основную часть здания занимает арена размером 5436 м с частично трансформируемыми трибунами, что позволит использовать её для проведения мероприятий различного формата. В конфигурации для тренировочных занятий арена вместит до 150 человек, в режиме соревнований - 500 спортсменов и почти 4 тыс. болельщиков, при установке сборно-разборной сцены во время проведения культурно-массовых мероприятий - до 3,6 тыс. посетителей. По краям арены установлены два медиа-экрана, есть современное световое и звуковое оборудование.

Кроме того, во Дворце есть три тренировочных зала, тренерские и судейские комнаты, столовая для спортсменов и судей, зрительские буфеты, мультимедиа-музей, хореографический зал, тренажёрный зал и медико-восстановительный центр, другие необходимые помещения.

Кроме того, в здании расположены 39 номеров блока временного проживания для спортсменов, рассчитанные на проживание 113 человек.

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