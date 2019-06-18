|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.06.19 16:46
Центр художественной гимнастики открыли в Лужниках
"Москва - центр художественной гимнастики, и давно была идея создания такого мощного мирового уровня центра. Но это все было идеей, пока Ирина Александровна (Винер-Усманова) не взялась за это своими руками, душой и предложила реализовать в Москве такой проект. Мы выбрали самое лучшее место - в Лужниках, в спортивном сердце Москвы", - сказал Собянин, осмотрев новый спортивный комплекс и посмотрев показательные выступления московских гимнасток.
По его словам, спортивные объекты строятся, в основном, за бюджетный счёт.
"Здесь спасибо Ирине Александровне, Алишеру Усманову - 100% за частные деньги построен уникальный объект, абсолютно некоммерческий. Москва, конечно, будет помогать в текущем содержании этого объекта, поддержке спортсменов", - сказал мэр Москвы.
Он назвал открывшийся Дворец уникальным не только по содержанию, но и по архитектуре.
"Поздравляю москвичей с уникальным объектом, который будет работать для спортсменов высших достижений и для просто любителей этого спорта, для жителей, для всей Москвы. Это ещё один объект, которым мы должны гордиться", - подчеркнул Собянин.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова, в свою очередь, поблагодарила городские власти за поддержку в строительстве объекта.
"Мы все воплотили в жизнь что задумали. Когда заходишь в этот зал, конечно, тут нужно выигрывать. Любой ценой. Мы вам обещаем", - сказала она.
Винер добавила, что в Москве создаются такие условия для спортсменов, "которых нет нигде в мире".
Первые соревнования во Дворце пройдут на следующей неделе: с 25 по 30 июня в нем будет проходить чемпионат России по художественной гимнастике среди женщин, с 27 по 30 июня - первенство России по групповым упражнениям среди юниорок, с 19 по 21 июля - чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок.
Строительство Дворца гимнастики началось в мае 2017 года.
Он представляет собой пятиэтажное (плюс один подземный) здание общей площадью 25,7 тыс. кв. м, построенное по уникальному проекту, разработанному с применением технологий информационного моделирования. Символом Дворца стала оригинальная кровля в форме развевающейся гимнастической ленты.
Другой особенностью здания стал фасад, для отделки которого было применено витражное остекление высотой до 26 м - различных оттенков, в определенных зонах оно затемнено.
Основную часть здания занимает арена размером 5436 м с частично трансформируемыми трибунами, что позволит использовать её для проведения мероприятий различного формата. В конфигурации для тренировочных занятий арена вместит до 150 человек, в режиме соревнований - 500 спортсменов и почти 4 тыс. болельщиков, при установке сборно-разборной сцены во время проведения культурно-массовых мероприятий - до 3,6 тыс. посетителей. По краям арены установлены два медиа-экрана, есть современное световое и звуковое оборудование.
Кроме того, во Дворце есть три тренировочных зала, тренерские и судейские комнаты, столовая для спортсменов и судей, зрительские буфеты, мультимедиа-музей, хореографический зал, тренажёрный зал и медико-восстановительный центр, другие необходимые помещения.
Кроме того, в здании расположены 39 номеров блока временного проживания для спортсменов, рассчитанные на проживание 113 человек.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket