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19.06.19 13:32
Полигон "Левобережный" в Химках рекультивируют до 2023 года
"Сейчас ведутся проектные работы, на территории полигона проходят мониторинговые мероприятия по определению его состояния, берут пробы воздуха и почвы. (...) Средства на рекультивацию выделены. Проведение работ запланировано на 2021-2022 гг.", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что в настоящий момент специалисты на полигоне также оценивают риски: есть ли угроза возгорания, сколько на полигоне свалочного газа и фильтрата.
"Ситуация на территории под контролем сотрудников "ХимСпаса" и пожарных, чтобы не допустить возгорания и других ЧС (чрезвычайных ситуаций - ИФ)", - уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что на проведение изыскательных работ на полигоне "Левобережный" было выделено 22,1 млн руб.
Полигон "Левобережный" в Химках закрыт для приема отходов с 2012 года, находится под круглосуточной охраной, доступ посторонним лицам на него запрещен. Общая площадь полигона - 37 га. Решение о его рекультивации в рамках целевой программы было принято в марте 2019 года.
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