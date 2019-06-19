Полигон "Левобережный" в Химках рекультивируют до 2023 года

19.06.19 13:32

Фото "Интерфакса"

19 июня. Interfax-Russia.ru - Мусорный полигон "Левобережный" в Химках готовят к рекультивации, работы на нем будут проведены в 2021-22 годах, сообщает пресс-служба местной администрации.

"Сейчас ведутся проектные работы, на территории полигона проходят мониторинговые мероприятия по определению его состояния, берут пробы воздуха и почвы. (...) Средства на рекультивацию выделены. Проведение работ запланировано на 2021-2022 гг.", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в настоящий момент специалисты на полигоне также оценивают риски: есть ли угроза возгорания, сколько на полигоне свалочного газа и фильтрата.

"Ситуация на территории под контролем сотрудников "ХимСпаса" и пожарных, чтобы не допустить возгорания и других ЧС (чрезвычайных ситуаций - ИФ)", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что на проведение изыскательных работ на полигоне "Левобережный" было выделено 22,1 млн руб.

Полигон "Левобережный" в Химках закрыт для приема отходов с 2012 года, находится под круглосуточной охраной, доступ посторонним лицам на него запрещен. Общая площадь полигона - 37 га. Решение о его рекультивации в рамках целевой программы было принято в марте 2019 года.