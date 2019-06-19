Собянин рассказал, как инновации изменили качество соцуслуг в Москве

19.06.19 14:29

© РИА Новости. Григорий Сысоев

Москва. 19 июня. Interfax-Russia.ru - Инновации в социальной сфере вывели качество госуслуг в Москве на новый уровень: благодаря им столица находится в пятерке лучших образовательных систем мира, а очередь в поликлиниках сократилась в разы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня новые технологии открывают путь для других инноваций. Электронная очередь в поликлиники уменьшила живую очередь, даже на той имеющейся базе и при том же количестве врачей, просто в разы. Москва сегодня находится в пятерке лучших образовательных систем мира. Крупные образовательные центры позволили создавать предпрофильные образования: инженерные, медицинские классы, в этом году создаются IT-классы", - сказал Собянин в среду на пленарном заседании III форума социальных инноваций регионов.

По его словам, технологии нового поколения будут работать на базе искусственного интеллекта. "Они связаны с большими данными, технологиями распознавания речи, цифровым видеонаблюдением, который даст еще один толчок движения вперед", - отметил мэр.

Он подчеркнул, что инновации в социальной сфере сопряжены с высокими политическими рисками и большими финансовыми вложениями, но отказ от них рано или поздно приводит к радикальным реформам, которые впоследствии болезненно воспринимаются обществом.

"Любое решение, даже, казалось бы, позитивное, вызывает огромную дискуссию в обществе с его традиционной консервативностью. Остановиться в развитии, не менять ничего в социальной сфере - очень привлекательно с точки зрения политической: меньше рисков, меньше вызовов, критики, но это практически 100% приводит к серьезным кризисам, за которыми следуют не инновации, а радикальные вынужденные реформы, которые переживаются еще более болезненно, почти революционно", - пояснил он.

Градоначальник отметил, что большая часть расходов в Москве в текущем году направлена на социальную сферу, по такому же принципу распределяются расходы в других регионах РФ.

"Если оценить масштаб социальной сферы страны - а Россия - это социальное государство - то даже по объему расходов бюджета эта статья - номер один. В большинстве регионов - это вообще две трети (от общего объема) бюджета. Мы ежегодно тратим на социальную сферу более 10 триллионов рублей, а повышение эффективности работы этой сферы хотя бы на 10% равнозначно дополнительному ежегодному колебанию (в бюджете) триллиона рублей: такова цена вопроса, цена инноваций в социальной сфере", - сказал Собянин.

III форум социальных инноваций регионов проходит в Москве на площадке ВДНХ 19-21 июня и объединяет более 3 тыс. участников из всех регионов России.

Основной темой форума стала роль национальных проектов в инновационном развитии социальной сферы. В рамках форума состоится более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий; российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития. В деловой программе примут участие члены Совета Федерации и представители правительства Москвы.

Мероприятие впервые проходит в открытом режиме, все желающие могут посетить его бесплатно. В рамках форума столица представляет семь проектов в области соцзащиты, образования и здравоохранения. В частности, три проекта в сфере соцзащиты - "Московское долголетие", "Моя Карьера", "Мой социальный центр" - продемонстрируют создание новых форм работы со старшим поколением.