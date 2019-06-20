Путин надеется, что будет сделано необходимое для выявления виновных по "делу Голунова"

20.06.19 14:58

© РИА Новости. Владимир Песня

20 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что в отношении всех виновных по делу журналиста Ивана Голунова будут проведены необходимые следственные действия.

"Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны. Чтобы ради отчетности и ради "галок" людей в тюрьму не сажали. Чтобы не было таких случаев, как с журналистом, о котором вы упомянули", - сказал Путин в ходе "Прямой линии".

"Кстати говоря, за это были и генералы уволены. Надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию", - отметил он.

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицией. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Ему 8 июня было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), в тот же день Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде.

11 июня Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.