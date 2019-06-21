В Московском зоопарке у пары восточносибирских рысей родились котята

21.06.19 09:44

Фото с официального сайта мэра Москвы

21 июня. Interfax-Russia.ru - В столичном зоопарке у пары краснокнижных восточносибирских рысей родились два котенка, сообщает в пятницу сайт мэра Москвы.

"Несколько лет наши специалисты работали над тем, чтобы сформировать пару между самкой Гайкой и самцом Чипом. Вопреки всем сложностям в Московском зоопарке появилась настоящая семья рысей, члены которой живут в мире и согласии друг с другом. Дело в том, что для рысей подобная форма социальной организации не характерна. В природе они обычно живут поодиночке, как и другие кошки. Так что в какой-то мере наш рысиный прайд - явление уникальное", - цитирует сайт мэрии генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову.

Увидеть новорожденных рысят и понаблюдать за их взрослыми сородичами можно в "Кошачьем ряду", который расположен на старой территории зоопарка.

"Вес рысят составляет около 500 граммов. До 3,5 месяцев они будут питаться материнским молоком, затем начнут пробовать взрослый корм", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, восточносибирские рыси содержатся в Московском зоопарке почти с самого момента его основания. Столичный зоосад вместе с зоопарками других стран принимает участие в Европейской племенной книге по этому виду.

Восточносибирская рысь занесена в Международную Красную книгу. Она обитает в лесных и горных районах Европы, Сибири, Центральной и отчасти Малой Азии.