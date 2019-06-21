В Москве водители с помощью приложения смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки

21.06.19 10:03

© РИА Новости. Максим Блинов

21 июня. Interfax-Russia.ru - Вышла обновлённая версия приложения "Парковки Москвы NEW", сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Запущена новая версия приложения "Парковки Москвы NEW", где изменился дизайн и функционал, благодаря чему парковаться можно быстрее и удобнее",- сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, одно из основных нововведений: у пользователей московского парковочного пространства появилась возможность исправлять ошибки, допущенные во время оплаты парковки через мобильное приложение.

Как сказали в ведомстве, водителям необходимо обновить приложение, после чего оно будет называться "Парковки 2".

"Выбрав пункт "Изменить завершенную парковку", водитель сможет исправить государственный номер автомобиля и номер парковочной зоны, если допустил в них ошибку при оплате парковки. Кроме того, те, кто забыл продлить парковку, смогут доплатить и изменить время ее завершения. Любые изменения можно внести только до конца суток",- сказали в АМПП.

В ведомстве отметили, что исправить парковочную сессию можно только один раз, а продлить - только ту сессию, которая завершилась по истечении оплаченного времени, а не была прервана пользователем самостоятельно.

"Кроме того, старое приложение больше недоступно для скачивания. Баланс парковочного счета из старого приложения автоматически перенесётся в новое",- сообщили в пресс-службе.