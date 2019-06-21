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В Госдуме сочли необоснованным предложение МВД о внесудебном лишении водителей прав

© РИА Новости. Виталий Аньков
21 июня. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия") подверг сомнению инициативу МВД о лишении прав автомобилистов инспекторами без суда.

"Не понятно, чем ведомство не устраивает действующий судебный порядок. Нужно подвергнуть эту инициативу антикоррупционной экспертизе. И вообще, ограничение прав граждан возможно только на основании судебного акта, и приставы действуют на основании решения суда и не иначе", - сказал Пискарев журналистам в пятницу.

Он считает, что "прежде чем принимать такие решения, их нужно широко обсуждать, так как они касаются миллионов жителей".

По мнению Пискарева, без учета всех этих обстоятельств поддержать инициативу не представляется возможным.

В свою очередь заместитель секретаря Генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко, высказал мнение, что инициатива может повлечь за собой серьезные злоупотребления.

"Мы строим правовое государство для свободных людей, и любые ограничения могут приниматься только согласно решению суда. Данная инициатива, в случае реализации, может открыть широкий простор для злоупотреблений. Мы не поддержим ее в каком-либо виде. Выступаю категорически против любых попыток ограничения прав граждан не конституционным путем и внесудебного порядка", - заявил он.

В пятницу СМИ сообщили о том, что МВД обнародовало предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей. Среди прочих эксперты ведомства предлагают расширить полномочия инспекторов, позволив им ограничивать действие водительских прав без суда.

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