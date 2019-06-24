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24.06.19 13:30

Жилье по программе реновации на месте Ховринской больницы построят в 2022 году

© РИА Новости. Илья Питалев
24 июня. Interfax-Russia.ru - Строительство 75 тыс. кв.м жилья по программе реновации на территории снесенной Ховринской больницы завершится в 2022 году, сообщил журналистам в понедельник глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Уже в этом году мы начнем подготовительные работы по строительству нового жилья в рамках программы реновации на месте снесенного долгостроя - Ховринской больницы. Полностью завершить возведение жилья планируется в 2022 году", - сказал Бочкарев.

По его словам, общий объем жилья, которое будет передано на этой площадке переселенцам программы реновации, составит 75 тыс. кв.м.

"Кроме непосредственно жилых площадей, здесь также будет размещен большой объем сопутствующей инфраструктуры: магазинов, объектов бытового обслуживания и других зданий", - сказал Бочкарев.

Как сообщалось, здание недостроенной больницы было снесено в конце ноября 2018 года. На его месте планируется возвести жилой комплекс из четырех домов по индивидуальному проекту. Общая площадь комплекса составит около 315 тыс. кв.м, площадь квартир - 200 тыс. кв.м. Часть квартир будет передана переселенцам по программе реновации.

Отмечалось, что первые дома могут быть готовы к приему жителей в конце 2020 года.

Ховринская больница - советский долгострой, имевший репутацию одного из самых "нехороших" мест в Москве. Больницу начали строить на севере города в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту - она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах, напоминая знак биологической опасности. Уже через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году.

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