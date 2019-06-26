Студентка, привязывавшая ребенка к кровати в Морозовской больнице, отстранена от практики

26.06.19 09:42

© РИА Новости. Илья Московец

26 июня. Interfax-Russia.ru - Ребенок, которого пытались привязать к кровати в Морозовской больнице, ранее мог подвергаться насилию в приемной семье, в настоящее время после разговора с психологом его состояние нормализовано, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

"Насилие применяла к ребенку в одном из медучреждений студентка медколледжа 2 курса. Она сразу была отстранена от прохождения практики в данном медучреждении. С ребенком занимался психолог благотворительной организации. Психологическое и физическое состояние ребенка нормализовано", - сказала журналистам Кузнецова во вторник.

Она добавила, что этот ребенок и еще одна девочка попали в больницу из приемной семьи после того, как от воспитателя детского сада поступило заявление о возможном насилии над ними. В семье находится еще один ребенок.

"Сейчас проводится доследственная проверка. Подозрение на насилие проверяется. Ужасает, что мы не можем обеспечить безопасность ни в родных, ни в приемных семьях, дети могут столкнуться с насилием и в медучреждениях, и многое зависит от тех, кто рядом, и оказался неравнодушным", - сказала Кузнецова.

Она пообещала принять все возможные меры, "чтобы дети оказались в безопасности, будем следить, как будет решен вопрос дальнейшего их устройства".

Кузнецова выразила надежду, что больница "сделает выводы из случившегося, чтобы повнимательнее следить за теми, кто приходит".