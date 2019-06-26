Около трети москвичей рассматривают возможность переезда в "новую" Москву

26.06.19 13:11

© РИА Новости. Евгений Биятов

26 июня. Interfax-Russia.ru - Около 34% жителей "старой" Москвы, согласно социологическим опросам, рассматривают возможность переезда в новые округа, заявил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"Совсем недавно Новая Москва воспринималась как нечто далекое и непонятное, однако уже сегодня у большинства москвичей сформирован благоприятный образ новых территорий. 71% москвичей положительно оценивает преобразования в ТиНАО", - сказал Жидкин журналистам в среду.

По его словам, около 34% жителей "старой" Москвы по результатам социологических опросов рассматривает возможность переезда в Новую Москву.

"Этому способствует и высокое качество строящегося здесь жилья, и активно развивающаяся транспортная инфраструктура - дороги, метро и трамвайные линии. Кроме того, немалую роль играет вопрос экологии, близость зеленых насаждений, парков, скверов и рек", - отметил Жидкин.

Он рассказал также, что 72,5% москвичей удовлетворены качеством благоустройства территорий "новой" Москвы.

Жидкин отметил, что социологический опрос проводился Всероссийским центром исследования общественного мнения.