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26.06.19 13:11
Около трети москвичей рассматривают возможность переезда в "новую" Москву
"Совсем недавно Новая Москва воспринималась как нечто далекое и непонятное, однако уже сегодня у большинства москвичей сформирован благоприятный образ новых территорий. 71% москвичей положительно оценивает преобразования в ТиНАО", - сказал Жидкин журналистам в среду.
По его словам, около 34% жителей "старой" Москвы по результатам социологических опросов рассматривает возможность переезда в Новую Москву.
"Этому способствует и высокое качество строящегося здесь жилья, и активно развивающаяся транспортная инфраструктура - дороги, метро и трамвайные линии. Кроме того, немалую роль играет вопрос экологии, близость зеленых насаждений, парков, скверов и рек", - отметил Жидкин.
Он рассказал также, что 72,5% москвичей удовлетворены качеством благоустройства территорий "новой" Москвы.
Жидкин отметил, что социологический опрос проводился Всероссийским центром исследования общественного мнения.
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