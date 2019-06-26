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26.06.19 13:42

Парк "Зарядье" с момента открытия посетили 19 млн человек

© РИА Новости. Григорий Сысоев
26 июня. Interfax-Russia.ru - Более 19 миллионов москвичей и гостей столицы посетили парк "Зарядье" с момента его открытия в сентябре 2017 года, сообщил директор парка Павел Трехлеб журналистам в среду.

"Парк "Зарядье" с его уникальным ландшафтом и необычной архитектурой стал символом Москвы. За 2 года работы парк завоевал престижные международные премии и стал одним из популярнейших мест в городе. Всего с момента открытия его посетило свыше 19 млн. человек", - отметил Трехлеб.

Он подчеркнул, что "Зарядье" - единственный в мире парк, созданный в центре мегаполиса в результате реновации городской территории с сохранением ее исторической идентичности. А также это - первый парк, созданный в самом сердце Москвы за последние 200 лет.

"Сейчас здесь проходит выставка посвященная строительству парка. Ее посетители могут ознакомиться с историей "Зарядья" от подготовки строительной площадки на территории снесенной гостиницы "Россия" до открытия парка и Московского концертного зала", - добавил Трехлеб.

Как отметил директор по проектному контролю объектов гражданского строительства АО "Мосинжпроект" Ильгиз Фазлиев, создание парка было сложным проектом, над которым ежедневно работали более трех тысяч строителей.

"Главной сложностью было вписать парк в окружающую историческую застройку, не повредив близлежащие ценнейшие памятники архитектуры Москвы. Поэтому работы потребовали предельно бережного отношения к этим объектам", - пояснил он.

Напомним, парк "Зарядье" был открыт 9 сентября 2017 года в день 870-летия столицы. Спустя год на территории парка открылся одноименный концертный зал мирового уровня. Подрядчиком строительства выступила компания АО "Мосинжпроект".

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