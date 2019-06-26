ПАСЕ полностью восстановила полномочия делегации РФ

26.06.19 19:52

© РИА Новости. Доминик Бутен

26 июня. Interfax-Russia.ru - ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций.

Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивалась Россия.

В свою очередь сказал замглавы делегации РФ в ПАСЕ, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк заявил, что Россия будет возвращать долг перед ПАСЕ, вопрос о периоде и о размере траншей будет определять Минфин.

"Мы будем возвращать (долг), но в какой период, какими траншами - это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности", - сказал Кисляк "Интерфаксу".