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Без санкций: России вернули полномочия в ПАСЕ в полном объеме
 
 
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26.06.19 19:52

ПАСЕ полностью восстановила полномочия делегации РФ

© РИА Новости. Доминик Бутен
26 июня. Interfax-Russia.ru - ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций.

Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивалась Россия.

В свою очередь сказал замглавы делегации РФ в ПАСЕ, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк заявил, что Россия будет возвращать долг перед ПАСЕ, вопрос о периоде и о размере траншей будет определять Минфин.

"Мы будем возвращать (долг), но в какой период, какими траншами - это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности", - сказал Кисляк "Интерфаксу".

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