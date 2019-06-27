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27.06.19 11:50

В Москве арестован еще один грабитель, травивший своих жертв психотропами

© РИА Новости. Евгений Биятов
27 июня. Interfax-Russia.ru - Ранее судимый житель Твери арестован в Москве по подозрению в серии ограблений граждан, которых он предварительно доводил до потери сознания психотропными препаратами.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила в четверг "Интерфаксу" представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.

Она рассказала, что 9 февраля 2019 года в тамбуре вагона электропоезда сообщением "Подсолнечная-Москва" на Ленинградском вокзале в состоянии сильного алкогольного опьянения был обнаружен мужчина 1965 года рождения. Пассажир был доставлен в медучреждение, где спустя два часа скончался.

"Проведенным исследованием установлено, что причиной смерти явилось отравление клозапином, осложнившееся отеком головного мозга. При этом концентрация клозапина была критической", - сказала Марковская.

Она отметила, что в личных вещах потерпевшего не оказалось ценностей и денег.

Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть) и ч.4 ст.162 УК РФ (разбой). В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс следственных действий, в том числе ряд судебных экспертиз.

По итогам этих экспертиз "установлена причастность к совершению указанного преступления жителя города Твери, ранее судимого за убийства и разбои", сообщила представитель следствия.

А на днях, по ее словам, в Тверской области следователи провели обыски, "в ходе которых обнаружены вещи и документы предполагаемых жертв преступной деятельности".

По данным следствия, обвиняемый причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы, Московской и Тверской областей.

Ранее на этой неделе широкий общественный резонанс вызвала история задержания и ареста 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. По данным следствия, мужчина знакомился с жителями столицы (на Хохловской площади), предлагал им напитки, после употребления которых гражданам становилось плохо, и он похищал их имущество.

В отношении Сабанова возбуждено нескольких уголовных дел, в том числе о краже, грабеже и разбое (ст. 158 УК РФ, ст. 161 УК РФ, ст. 162 УК РФ), Таганский суд Москвы в среду отправил его под арест до 25 августа.

По сообщению пресс-службы столичного главка МВД, при обыске дома у Сабанова были изъяты феназепам, клозапин и трамадол.

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