Госдума приняла закон о возвратных билетах в театры и музеи

27.06.19 13:03

© РИА Новости. Евгений Одиноков

27 июня. Interfax-Russia.ru - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон, нацеленный на борьбу с "билетной мафией".

Закон наделяет правительство РФ полномочиями по установлению правил и условий возврата билета посетителю в случае его отказа от посещения зрелищного мероприятия в связи с документально подтвержденными обстоятельствами, связанными со смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником.

В случае отказа от посещения по другим причинам посетитель имеет право при возврате не позднее, чем за 10 дней до дня проведения мероприятия, получить обратно 100% цены билета, абонемента или экскурсионной путевки.

При возврате билета менее чем за 10 дней, но не позднее, чем за 5 дней - не менее 50%.

Менее чем за 5 дней, но не позднее, чем за 3 дня будет выплачиваться не менее 30%.

В случае отказа менее чем за 3 дня - организация исполнительских искусств или музей вправе не возвращать посетителю стоимость билета, абонемента или экскурсионной путевки.

Закон предусматривает, что в случае отмены, замены либо переноса зрелищного мероприятия посетителю по его инициативе возмещается (в установленном организацией порядке) полная стоимость билета за счёт организации исполнительских искусств или музеем, либо уполномоченным лицом, у которого был приобретен билет.

Билеты, абонементы и экскурсионные путевки (за исключением именных), реализованные в рамках специальных программ и акций, предусматривающих особые условия их приобретения (льготы, скидки), по решению реализовавших их организаций исполнительских искусств и музеев могут не приниматься к возврату, говорится в законе.

Он также вводит для граждан возможность однократной перепродажи приобретенных ими для использования в личных целях билета, абонемента или экскурсионной путевки по цене, не превышающей цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке.

Закон наделяет Минкультуры России полномочиями по установлению перечня документов, удостоверяющих личность посетителей, при предъявлении которых осуществляется посещение зрелищных мероприятий по именным билетам, именным абонементам и именным экскурсионным путевкам.

Закон предусматривает, что наряду с организациями исполнительских искусств и музеями осуществлять реализацию билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые ими зрелищные мероприятия, могут только уполномоченные ими индивидуальные предприниматели, юрлица и граждане на основании договоров, заключенных с такими организациями и музеями.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

"Этого закона ждут и зрители, и театральное сообщество. Существует проблема, когда перекупщики приобретают билеты на спектакли, затем перепродают их по цене в разы дороже, обирая наших граждан, а не сумев их продать, возвращают театру, при этом получая полную стоимость. От действий билетной мафии страдают и зрители, и театры", - сказал журналистам, комментируя документ, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он привел пример, что "сумма возврата билетов недобросовестными покупателями в Театре Наций за театральный сезон составляет, в среднем, более 3 млн рублей".