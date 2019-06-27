|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
27.06.19 13:03
Госдума приняла закон о возвратных билетах в театры и музеи
Закон наделяет правительство РФ полномочиями по установлению правил и условий возврата билета посетителю в случае его отказа от посещения зрелищного мероприятия в связи с документально подтвержденными обстоятельствами, связанными со смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником.
В случае отказа от посещения по другим причинам посетитель имеет право при возврате не позднее, чем за 10 дней до дня проведения мероприятия, получить обратно 100% цены билета, абонемента или экскурсионной путевки.
При возврате билета менее чем за 10 дней, но не позднее, чем за 5 дней - не менее 50%.
Менее чем за 5 дней, но не позднее, чем за 3 дня будет выплачиваться не менее 30%.
В случае отказа менее чем за 3 дня - организация исполнительских искусств или музей вправе не возвращать посетителю стоимость билета, абонемента или экскурсионной путевки.
Закон предусматривает, что в случае отмены, замены либо переноса зрелищного мероприятия посетителю по его инициативе возмещается (в установленном организацией порядке) полная стоимость билета за счёт организации исполнительских искусств или музеем, либо уполномоченным лицом, у которого был приобретен билет.
Билеты, абонементы и экскурсионные путевки (за исключением именных), реализованные в рамках специальных программ и акций, предусматривающих особые условия их приобретения (льготы, скидки), по решению реализовавших их организаций исполнительских искусств и музеев могут не приниматься к возврату, говорится в законе.
Он также вводит для граждан возможность однократной перепродажи приобретенных ими для использования в личных целях билета, абонемента или экскурсионной путевки по цене, не превышающей цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке.
Закон наделяет Минкультуры России полномочиями по установлению перечня документов, удостоверяющих личность посетителей, при предъявлении которых осуществляется посещение зрелищных мероприятий по именным билетам, именным абонементам и именным экскурсионным путевкам.
Закон предусматривает, что наряду с организациями исполнительских искусств и музеями осуществлять реализацию билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые ими зрелищные мероприятия, могут только уполномоченные ими индивидуальные предприниматели, юрлица и граждане на основании договоров, заключенных с такими организациями и музеями.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
"Этого закона ждут и зрители, и театральное сообщество. Существует проблема, когда перекупщики приобретают билеты на спектакли, затем перепродают их по цене в разы дороже, обирая наших граждан, а не сумев их продать, возвращают театру, при этом получая полную стоимость. От действий билетной мафии страдают и зрители, и театры", - сказал журналистам, комментируя документ, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он привел пример, что "сумма возврата билетов недобросовестными покупателями в Театре Наций за театральный сезон составляет, в среднем, более 3 млн рублей".
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket