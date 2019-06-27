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27.06.19 13:20

Фурам запретили проезд по участку федеральной трассы Иркутск-Красноярск из-за подтоплений

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
27 июня. Interfax-Russia.ru - "Упрдор "Прибайкалье" (структура Росавтодора) ввело ограничение на движение для грузовых машин на трассе Р-255 "Сибирь" в Нижнеудинском районе Иркутской области, говорится в сообщении упрдора.

Ограничения введены с 11:00 мск на участке с 1277 по 1437 км в связи с введение режима ЧС в городе Нижнеудинске.

Как уточняет пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области, грузовикам и фурам запрещено движение на федеральной трассе в сторону города Нижнеудинска: около поселка Алзамай (1277 км) и поселка Худоелань (1422 км).

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в четверг был введен режим ЧС в связи с подтоплением населенных пунктов. В ГУ МЧС по региону агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили о новых подтоплениях жилых домов.

"По данным на 16:00 местного времени (11:00 мск), подтоплены 154 дома в Тулунском районе из-за выхода из берегов рек Ия и Кирей", - сообщил сотрудник пресс-службы ведомства.

Он уточнил, что вода зашла в 114 домов в поселке Аршан, в 26 домов в деревне Одон и в 14 домов в селе Уйгат.

Ранее сообщалось, что по данным на 13:00 местного времени (8:00 мск) из-за выхода из берегов рек Уда и Бирюса в Нижнеудинском и Тайшетском районах Иркутской области подтоплено 745 частных домов, в которых проживает более 2,2 тыс. человек, а также приусадебные участки и дороги.

Автомобильная трасса Р-255 "Сибирь" - дорога федерального значения, которая идет по маршруту Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск.

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