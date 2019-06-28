"Дело Рольфа" возбуждено в отношении четырех человек

28.06.19 10:49

© РИА Новости. Евгений Биятов

28 июня. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело, по которому накануне проходили обыски в дилерских центрах "Рольф", возбуждено в отношении четырех руководителей этой группы.

"Настоящее уголовное дело возбуждено 25 июня ГСУ РФ по п."а,б" ч.3 ст.193.1 УК РФ в отношении Сергея Петрова, Татьяны Луковецкой, Анатолия Кайро, Г.Кафкалия и иных неустановленных лиц", - сказано в постановлении суда о проведении обыска по этому делу, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".

По уголовному делу, возбужденному в отношении руководителей группы "Рольф", задержан только директор департамента развития бизнеса и член совета директоров Анатолий Кайро. "Мне известно о задержании Анатолия Кайро. Других задержанных нет", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" председатель совета директоров ООО "Рольф" Сергей Петров.

Накануне СКР распространил заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Петрова и ряда руководителей группы компаний "Рольф" "по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ.

В заявлении СКР сказано, что речь идет о незаконном перечислении на счета кипрской компании средств "Рольфа", которые "через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение".

В рамках уголовного дела о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей в отношении основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова и других руководителей компании было проведено не менее 29 обысков. Как следует из базы данных Басманного суда Москвы, 26 июня судом было удовлетворено 27 ходатайств "о производстве обыска и (или) выемки в жилище" и два - "о производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях".

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в ходе следственных действий 27 июня "в частности, следователи провели обыски в кабинетах руководителей компании - гендиректора "Рольфа" Светланы Виноградовой, главного финансового директора компании Александры Озеряновой и директора департамента анализа и развития бизнеса группы Анатолия Кайро.

"У них изъяли всю финансовую документацию, касающуюся деятельности ГК "Рольф", а также офисную технику, самих топ-менеджеров доставили на допрос в здание СКР в Техническом переулке. На момент сдачи номера не было известно, намерено следствие ходатайствовать об избрании им мер пресечения в Басманном райсуде или нет. В СКР "Ъ" сообщили, что решение о том, в каком процессуальном статусе бизнесмены будут проходить по делу, будет принято по результатам их допросов", - говорится в публикации издания в пятницу.

Задержанный Анатолий Кайро - директор департамента развития бизнеса и член совета директоров ООО "Рольф". Он фигурирует в уголовном деле как гендиректор ЗАО "Рольф Эстейт", акции которой, по версии следствия, были проданы компании "Рольф" "по многократно завышенной стоимости" - следует из постановления суда об обыске.

Основатель "Рольфа" 64-летний Сергей Петров с апреля 2018 года занимает пост председателя совета директоров компании. Акционерная структура выглядит следующим образом: Calmco Trustees Limited (Кипр) - траст, действующий в интересах семьи Петровых, владеет 98,32% в кипрской Delance Limited, материнской структуре группы "Рольф". Петров сейчас находится за границей.

Татьяна Луковецкая была гендиректором ООО "Рольф" с 2013 года по 2017 год, в июне 2019 года она стала вице-президентом ООО"Аурус" по продажам и маркетингу. Эта компания разработала российский автомобиль представительского класса Aurus, серийное производство которого должно начаться в 2021 году. Луковецкая, по словам Петрова, сейчас находится за пределами России.

Кафкалия является гендиректором кипрской "Панабел Лимитед", сказано в постановлении суда об обыске по этому делу. По версии следствия, именно "Панабел" продала "Рольфу" акции "Рольф Эстейт" по завышенной цене.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб, чистая прибыль 6,25 млрд руб.

Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров отрицает свою причастность к выводу денег из компании. "Деньги не выводились из "Рольфа" в мою пользу. Это исключено!" - сказал председатель совета директоров "Рольфа" Сергей Петров "Интерфаксу".

Петров в настоящее время находится за рубежом и пока не планирует возвращаться в Россию. "Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую", - заявил он накануне газете "Ведомости".