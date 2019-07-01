Генпрокуратура проверит "Шереметьево" в связи с задержками выдачи багажа

01.07.19 14:43

© РИА Новости. Евгений Одиноков

1 июля. Interfax-Russia.ru - Заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко поручил сотрудникам Генпрокуратуры совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры провести проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

"В настоящее время комиссия из сотрудников прокуратуры уже выехала на место в целях комплексного изучения ситуации и дачи ей надлежащей правовой оценки",- сказали в пресс-службе.

В Генпрокуратуре напомнили, что в связи с уже имевшим место фактом массовой задержки обработки багажа в аэропорту "Шереметьево" в первых числах июня текущего года Московской межрегиональной транспортной прокуратурой была организована проверка соблюдения требований законодательства.

"В ходе проверки установлено, что обслуживание багажа пассажиров на основании договоров с авиакомпаниями осуществлялось ООО "Шереметьево Хэндлинг". При этом обществом была некачественно спланирована работа по обработке большого объема багажа",- подчеркнули там.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой руководству ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии", ООО "Северный ветер", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ООО "Шереметьево Хэндлинг" внесены представления об устранении нарушений закона.

"Кроме того, в связи с уже поступившими в Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру заявлениями пассажиров, возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов) в отношении виновных юридических и должностных лиц", - заявили в пресс-службе.