Власти Заполярья предложили Северному флоту помощь в связи с гибелью подводников

02.07.19 21:14

© РИА Новости. Сергей Ким

2 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Мурманской области готовы оказать помощь Северному флоту в связи с гибелью 14 моряков-подводников, сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"Это страшная трагедия, мы готовы оказать все необходимое содействие Северному флоту, Мурманская область и Флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты", - написал Чибис в Facebook.

"Вечная память тем, кто отдает свои жизни во имя безопасности нашей страны", - добавил глава региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. В результате четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли от отравления продуктами горения. Сейчас, по данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.