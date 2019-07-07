Российские авиакомпании потеряют около 3 млрд руб. из-за запрета на полеты в Грузию

07.07.19 21:53

© РИА Новости. Нина Зотина

7 июля. Interfax-Russia.ru - Решение РФ о запрете полетов в Грузию с 8 июля обойдется авиакомпаниям примерно в 3 млрд убытков, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих журналистам в воскресенье.

"Сейчас расчеты производятся. Предварительно мы оценивали эту сумму, предварительно, очень предварительно, в районе около 3 млрд рублей", - сообщил Дитрих.

В эту сумму, по его словам, входят прямые убытки и часть упущенной выгоды.

"Компании, с учетом объема возвращенных билетов, сейчас занимаются тем, что эти суммы уточняют и пересчитывают. Я думаю, что к концу будущей недели такого рода расчеты будут представлены", - отметил Дитрих.