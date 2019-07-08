Депутаты предлагают проиндексировать табачный акциз на 12% вместо 4% с 2020г

08.07.19 17:13

© РИА Новости. Алексей Даничев

8 июля. Interfax-Russia.ru - Законопроект, который предлагает отменить норму о зачислении 100% акцизов от табачной продукции в федеральный бюджет, внесен в Госдуму. Вместо этого предлагается в бюджеты регионов РФ направить 5%, в федеральный бюджет 95%, а выпадающие доходы федерального бюджета возместить, проиндексировав акциз не на 4%, а на 12% с 2020 года.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы - депутат Госдумы Ильдар Бикбаев (Единая Россия) вместе с государственным собранием Башкортостана.

Согласно действующему законодательству, 100% акциза на табачную продукцию подлежит зачислению в федеральный бюджет. При этом на 2019 год, в частности, ставка акциза на сигареты и папиросы составляет 1 тыс. 890 рублей за 1 тыс. штук (плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 тыс. 568 рублей за 1 тыс. штук). На 2020 год заложена индексация на 4% - до 1 тыс. 966 рублей.

Депутаты предлагают 5% от акциза направлять в региональные бюджеты, 95% - в федеральный бюджет. При этом в пояснительной записке потери федерального бюджета (в размере 31,5 млрд рублей) предлагается компенсировать за счет индексации с 1 января 2020 года акциза не на 4%, а на 12% - до 2 тыс. 117 рублей за 1 тыс. штук.

Необходимость принятия законопроекта авторы обосновывают рядом решений, которые существенно повлияли на формирование доходного потенциала регионов РФ. Речь идет о перераспределении доходов от ставки налога на прибыль и исключении движимого имущества из объектов налогообложения.