Самый большой в мире велосипед выстроят из людей на Васильевском спуске

09.07.19 14:16

© РИА Новости. Евгения Новоженина

9 июля. Interfax-Russia.ru - Московский ночной велофестиваль, как ожидается, соберет 13 июля более 20 тыс. человек, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов на заседании президиума столичного правительства во вторник.

"Велофестиваль стартует на Кремлевской набережной и финиширует на Суворовской площади", - сказал Ликсутов мэру Москвы Сергею Собянину.

По его словам, в начале фестиваля организаторы планируют пополнить "Книгу рекордов Гиннеса": на Васильевском спуске порядка 3,5 тыс. людей выстроят самую большую в мире фигуру велосипеда.

Ликсутов отметил, что фестиваль станет частью программы Дня московского транспорта - профессионального праздника свыше 170 тыс. работников столичного транспортного комплекса. По оценкам мэрии, в мероприятиях 13 июля примут участие более 100 тыс. человек.

Основными площадками праздника станут ВДНХ, проспект Академика Сахарова, Трубная площадь, Чистопрудный бульвар и парк "Зарядье". На ВДНХ пройдет выставка ретро-транспорта, откроется зона детской анимации по безопасности дорожного движения.

На проспекте Академика Сахарова все желающие смогут посетить выставку общественного городского транспорта (порядка 50 транспортных средств) и посмотреть показательные выступления сотрудников ГИБДД.

Колонна из 19 трамвайных вагонов пройдет по центральным улицам Москвы до Чистопрудного бульвара, где с 12:00 до 18:00 будет работать выставка под открытым небом.