Первый после установки органа концерт может пройти в Зарядье до конца года

09.07.19 14:28

© РИА Новости. Евгений Одиноков

9 июля. Interfax-Russia.ru - Первый органный концерт в филармонии парка "Зарядье" может пройти уже до конца этого года, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин во вторник.

"Недавно в Москву были доставлены внутренние механизмы и конструкции органа для концертного зала в парке "Зарядье". Сейчас полным ходом идет монтаж и пускналадка", - рассказал Хуснуллин.

Он отметил, что работы по настройке самого крупного в России органа должны быть завершены в скором времени. "Возможно, до конца года здесь уже пройдет первый органный концерт", - добавил М.Хуснуллин.

Он пояснил, что монтаж конструкции органа по технологии возможен только через год после завершения строительства здания, в котором орган предполагается размещать. "Такой срок требуется на осадку здания", - добавил заммэра.

Ранее сообщалось, что механизмы и конструкции органа прибудут в Москву в июле. "В июле в Москву будет доставлена вся начинка для органа, благодаря которой этот музыкальный инструмент зазвучит. Далее специалисты приступят к монтажу внутренних конструкций, который продлится до конца лета", - рассказал Хуснуллин.

Концертный комплекс "Зарядье" с двумя залами и двумя открытыми амфитеатрами был спроектирован и построен за три года. Здание площадью 25,6 тыс. кв.м имеет четыре наземных и два подземных этажа. Кровля здания, так называемая "стеклянная кора", представляет собой крупнейшую в мире светопрозрачную конструкцию без ограждающих стен.

Большой концертный зал рассчитан на 1 572 места, их число мест может меняться в зависимости от использования площади оркестровой ямы. Также в филармонии разместятся малый (репетиционный) зал на 400 мест. О завершении строительства объекта было объявлено в середине июля, торжественное открытие зала состоялось в День города 8 сентября.