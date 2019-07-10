Росрыболовство: 5 млн тонн рыбы могут выловить российские рыбаки в этом году

10.07.19 15:59

© РИА Новости. Андрей Шапран

10 июля. Interfax-Russia.ru - В Росрыболовстве рассчитывают, что вылов рыбы в этом году практически сохранится на уровне прошлого года и составит 5 млн тонн.

"Ставим себе планку в 5 млн тонн", - сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства- руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах III международного рыбопромышленного форума в среду.

В 2018 году российские рыбаки выловили 5,03 млн тонн рыбы, что стало рекордом за последние четверть века. Рекордным стал и вылов лососей - 676 тыс. тонн.

"Сейчас в самом разгаре лососевая путина. Результат ниже прошлого года: пока 20 тыс. тонн всего поймали из прогнозируемых 460 тыс. тонн", - сообщил глава Росрыболовства.

Поэтому ведомство активно нацеливает рыбаков на промысел сардины иваси и скумбрии. "Очень хорошие подходы (этой рыбы - ИФ), - сказал он. - Те суда, которые сейчас работают по этим объектам и по сайре, получают очень хорошие уловы".

"Сейчас надо нарастить там группировку судов для того, чтобы в оптимальном режиме все выловить", - заключил Шестаков.