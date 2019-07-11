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11.07.19 08:53
"ИрАэро" на 19 часов задержала рейс Иркутск-Чита из-за "внерегламентных работ" на SSJ-100
"Задержка рейса Иркутск-Чита связана с выполнением внерегламентных работ по сервисным бюллетеням завода-изготовителя на бортовых системах воздушного судна SSJ-100. Такая необходимость обусловлена обеспечением безопасности полета", - говорится в сообщении.
По данным компании, вылет воздушного судна изначально был назначен на 11 июля на 5:10 по местному времени (0:10 мск), сейчас он отложен на 12 июля на 0:05 (19:05 мск).
"Пассажирам задержанного рейса предоставлено питание и размещение в гостинице", - говорится в сообщении.
"ИрАэро" основана в 1999 году. Парк воздушных судов состоит из четырех типов самолетов: девяти Sukhoi Superjet 100, трех Boeing-777-200ER, а также Bombardier CRJ-200ER, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100. В настоящее время компания выполняет рейсы более чем в 40 городов России, а также за рубеж.
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