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Двое из 11 пропавших без вести в зоне паводка под Иркутском найдены живыми

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
11 июля. Interfax-Russia.ru - Два человека, которых родственники объявляли в розыск после наводнения в Иркутской области, обнаружены живыми, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"По состоянию на 14:00 мск, обнаружены живыми два человека, по-прежнему числятся пропавшими без вести девять. Число погибших не изменилось - по-прежнему 25 человек", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в зоне наводнения утром в четверг в розыске находилось 11 пропавших, за время ЧС живыми было обнаружено 38 человек.

Таким образом, с учетом новых данных, с начала наводнения были найдены живыми 40 человек.

По последним данным, в зоне наводнения обнаружены тела 25 человек: 19 - в Тулуне и Тулунском районе, пять - в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе, один - в Тайшетском районе. Семьям 17 погибших выплачено по 1 млн рублей, у двух не оказалось родственников, по остальным идет подготовка документов.

По уточненным данным МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, 10 тыс. 883 жилых дома, в которых проживали 38041 человек, в том числе 8 тыс. детей, а также 11051 приусадебный участок. Было также подтоплено 49 социально значимых объектов, 48 участков автомобильных дорог. Повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

По данным на утро четверга, вода остается в 149 домах Тулуна, в которых проживает 372 человека.

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