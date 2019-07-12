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12.07.19 10:39
Десять человек погибли в Туве при попытке переехать на машине реку вброд
"12 июля в дежурную часть поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки УАЗ", - говорится в сообщении.
По данным МВД, "на месте происшествия обнаружены тела десяти погибших".
Отмечается, что среди погибших - шестеро несовершеннолетних.
В настоящее время устанавливается точное число людей, находившихся в автомобиле.
Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сообщили в МВД.
Источник в органах здравоохранения республики рассказал "Интерфаксу", что в УАЗе "две семьи ехали на отдых к целебному источнику".
В свою очередь, в пресс-службе МЧС РФ сообщили "Интерфаксу", что спасатели выехали к месту падения внедорожника в реку в Туве.
"Спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России оперативно выехали в отдалённый Бай-Тайгинский район Тувы, где по данным МВД по Республике Тува при следовании из села Тээли перевернулась в реку Ак автомашина "УАЗ", в которой находились десять человек, в том числе шесть детей", - сказали в пресс-службе.
Также в целях оказания помощи в Бай-Тайгинский район выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. В Главном управлении МЧС России по Республике Тува организована работа оперативного штаба. Дальнейшая информация уточняется.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол отправил специалистов МЧС и соцработников на место аварии в Бай-Тайгинский район, сообщил он на своей странице в одной из социальных сетей в пятницу.
"Сегодня утром в селе Шуй Бай-Тайгинского района 10 человек погибли при попытке переехать реку на автомашине УАЗ-469 в местечке Одуруг. Предположительно, 4 взрослых и 6 ребятишек. Это две семьи. Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем. Срочно направил группу специалистов Службы ГО и ЧС со спецтехникой, чтобы на месте провели неотложные организационные действия", - написала Кара-оол.
В частности, глава республики обязал представителей минтруда "провести работу социального характера".
Аржаан Дустуг-Хем, более известный как Соленая речка, - известное в Туве место отдыха, где расположены множество лечебных источников. Попасть туда можно только на УАЗах через реку Шуй, а далее - около 6 км ехать на лошадях либо пешком.
"Скорблю с жителями Бай-Тайги, прошу крепиться родственников и близких. Призываю соблюдать все меры безопасности, не подвергать своих родных опасности, ни в коем случае нельзя об этом забывать", - подчеркнул Кара-оол.
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