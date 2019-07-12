Около 3 тыс. новых мест появится в детсадах Новосибирской области в 2019 году

12.07.19 10:41

© РИА Новости. Игорь Зарембо

12 июля. Interfax-Russia.ru - В Новосибирской области в этом году откроют 17 новых детских садов, что позволит решить проблему дефицита мест, сообщила заместитель министра образования региона Ирина Мануйлова.

"Уже в 2019 году запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 17 детских садов на 2 тыс. 895 мест. Количество мест также будет увеличиваться за счет расширения площадей в уже работающих объектах", - сказала Мануйлова на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Новосибирске в пятницу.

Она добавила, что облправительство взаимодействует с частными детскими садами и разработало комплекс мер по снижению стоимости их услуг.

Всего в регионе около 258 тыс. детей в возрасте до 7 лет. На данный момент работает 631 детский сад.