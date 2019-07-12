Прокуратура Алтая обжаловала приговор опекунше, сломавшей ребенку ногу "в воспитательных целях"

12.07.19 10:46

© РИА Новости. Илья Питалев

12 июля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Алтайского края намерена добиваться реального лишения свободы для опекунши, избивавшей малолетних детей и получившей за это условный срок, сообщает пресс-центр регионального надзорного ведомства в пятницу.

"Прокуратурой внесено апелляционное представление на приговор Заринского районного суда, которым к условной мере наказания осуждена жительница поселка Батунный. Мера наказания, по мнению обвинения, не отвечает требованиям справедливости, не соответствует тяжести совершенных преступлений. Прокуратура обжаловала приговор в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания", - говорится в сообщении.

В апелляционном представлении поставлен вопрос о необходимости отмены условного осуждения и назначении реального наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщалось, 9 июля Заринский суд в Алтайском крае признал опекуншу виновной по по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию), п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинении вреда здоровью).

В суде было доказано, что женщина, будучи недовольной отношением малолетних детей к учебе, избивала их. Учитель одного из детей сначала заметила у ребенка синяки, потом он стал прихрамывать. О произошедшем сообщили в органы опеки и полицию. Выяснилось, что опекун периодически применяла насилие к детям в "воспитательных целях": за проступки заставляла приседать, один из детей по ее указанию спал на коврике, так как не сделал уроки, и этому же ребенку она сломала ногу во время выполнения им домашнего задания.

Женщине назначено 3 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

В связи с ненадлежащей работой органов опеки и попечительства Заринска, передавшим детей под опеку, судом по ходатайству гособвинителя вынесено частное постановление.