СПЧ: жалобы на оскорбление власти принимают характер эпидемии

12.07.19 11:21

© РИА Новости. Александр Кряжев

12 июля. Interfax-Russia.ru - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что правоохранители не будут злоупотреблять применением закона об оскорблении госсимволов.

"Заявления об оскорблении власти все больше напоминают эпидемию, и она захватывает все более широкие круги людей, к которым данные статьи Кодекса об административных правонарушениях никакого отношения не имеют", - приводит слова Федотова пресс-служба СПЧ в пятницу.

Он назвал характерным случаем обращение в полицию депутата городской думы Кирова Павла Валенчука с требованием привлечь к ответственности по статьям "Оскорбление представителя власти" и "Клевета" администраторов паблика "Борщ" в социальной сети "ВКонтакте" и владельца аккаунта в Instagram из-за публикации мема с использованием его фотографии.

"Познакомившись с мемом, который стал причиной обращения в полицию, легко понять, что в нем нет ни малейших признаков какого-либо правонарушения: там нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы. Там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки. Надеюсь, в полиции сумеют разобраться и правильно квалифицировать данный случай", - сказал Федотов.

Председатель СПЧ напомнил, что пленум Верховного Суда ещё в 2010 году разъяснил, что "юмористический и сатирический жанр допускает большую свободу преувеличений и даже провокаций при условии, что общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела".