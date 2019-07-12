На места в Брянскую областную думу претендуют семь партий

12.07.19 12:23

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

12 июля. Interfax-Russia.ru - Документы для регистрации партийных списков и кандидатов на выборах в Брянскую областную думу 8 сентября предоставили семь партий, сообщается на сайте избирательной комиссии Брянской области.

Уже приняты решения о регистрации единых списков кандидатов в депутаты Брянской областной Думы седьмого созыва, представленных КПРФ, партией "Родина", ЛДПР и "Справедливой Россией".

До 17 июля избирком должен принять решения о регистрации кандидатов и единых списков либо об отказе в регистрации "Коммунистов России", "Единой России" и "Гражданской платформы".

Тем временем Брянский областной суд 8 июля вынес решение об отмене регистрации на выборах в Брянскую областную думу списка кандидатов регионального отделения партии "Родина". Согласно информации на сайте облсуда, иск брянского регионального отделения партии "Справедливая Россия" к избирательной комиссии Брянской области был подан 3 июля. Основанием послужили нарушения при проведении областной конференции по выдвижению партийного списка.

В ответ на решение суда региональное отделение партии "Родина" распространила в местных СМИ заявление, в котором, в частности, говорится: "К настоящему времени партия "Родина" уже во всю должна была иметь возможность вести полноценную предвыборную кампанию, активно донося до жителей Брянщины свое видение того, как должен развиваться регион. Однако в результате грубого вмешательства в избирательный процесс со стороны административного ресурса мы такой возможности фактически лишены. Орудием в руках регионального чиновничества стало региональное отделение партии "Справедливая Россия".

На сайте регионального отделения "Родины" также отмечается, что "партия будет готовиться к Верховному суду, а также будут направлены обращения в силовые и уполномоченные органы".

Выборы в Брянскую облдуму пройдут 8 сентября. Жителям региона предстоит избрать 60 депутатов Заксобрания: 30 - по одномандатным округам, еще 30 - по спискам политических партий.