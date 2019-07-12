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Песков: первый разговор Путина с Зеленским получился прагматичным

© РИА Новости. Илья Питалев
12 июля. Interfax-Russia.ru - Разговор президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, состоявшийся накануне, был ознакомительным и носил прагматичный характер, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу.

"Что касается атмосферы разговора. Это был первый разговор, такой ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер", - сказал Песков журналистам.

При этом Песков не конкретизировал, удалось ли в ходе разговора сторонам сблизить позиции относительно освобождения удерживаемых лиц, в том числе украинских военных моряков.

Пресс-секретарь напомнил, что по итогам телефонного разговора Кремлем было распространено соответствующее заявление. "Работа будет продолжена на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам", - сказал Песков.

Он уточнил, что на уровне экспертов будет обсуждаться вопрос обо всех удерживаемых лицах, в том числе о содержащемся под стражей на Украине журналиста Кирилла Вышинского.

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил Песков.

При этом он не стал говорить, с чего начал разговор Зеленский, который планировал первое свое общение с Путиным начать с фразы о Крыме и Донбассе.

"Это вам нужно адресовать вопрос нашим украинским визави. Путин начал разговор словами: "Здравствуйте", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что самому факту первого разговора двух президентов, который "занял около 20 минут", в Кремле придают большое значение.

"Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, остался ли Путин доволен телефонным разговором с Зеленским, который состоялся накануне, Песков ответил: "Вряд ли, наверное, нужно сейчас обсуждать какие-то эмоциональные оттенки и тональности; не для этого был разговор".

Отвечая на вопрос, насколько быстро удалось команде Зеленского согласовать телефонный разговор с российской стороной, Песков пояснил: "Общение глав государств согласовывается весьма оперативно. Здесь, собственно, была бы инициатива, а с техническим согласованием никаких проблем нет".

Отвечая на вопрос, планируется ли в какой-то ближайшей перспективе повторить разговор Путина и Зеленского, он сказал, что "пока какого-то конкретного понимания нет".

Накануне сообщалось, что телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны.

Это был первый контакт глав двух государств после избрания Зеленского президентом Украины.

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