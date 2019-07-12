Суд арестовал зампреда ПФР Иванова по делу о взятке в особо крупном размере

12.07.19 14:03

© РИА Новости. Максим Блинов

12 июля. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы арестовал до сентября зампреда правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Иванова меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября", - говорится в решении судьи Натальи Дударь.

Судья заявила, что Иванов может скрыться от следствия или помешать ему.

"Оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры и защиты не имеется",- сказала Дударь.

Ранее следствие просило отправить Иванова в СИЗО "Лефортово".

В ходе судебного заседания защита предоставила, в частности, положительную характеристику на Иванова из Пенсионного фонда, в которой, в частности, говорилось, что Иванов долгое время имел доступ к гостайне.

Защита Иванова поддержала прокурора и также просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, Иванов в период с 2017 по 2019 год получил от представителей компании "Техносерв" взятки на сумму не менее 4 млн 400 тыс. рублей.