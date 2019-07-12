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12.07.19 14:03
Суд арестовал зампреда ПФР Иванова по делу о взятке в особо крупном размере
"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Иванова меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября", - говорится в решении судьи Натальи Дударь.
Судья заявила, что Иванов может скрыться от следствия или помешать ему.
"Оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры и защиты не имеется",- сказала Дударь.
Ранее следствие просило отправить Иванова в СИЗО "Лефортово".
В ходе судебного заседания защита предоставила, в частности, положительную характеристику на Иванова из Пенсионного фонда, в которой, в частности, говорилось, что Иванов долгое время имел доступ к гостайне.
Защита Иванова поддержала прокурора и также просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
По данным следствия, Иванов в период с 2017 по 2019 год получил от представителей компании "Техносерв" взятки на сумму не менее 4 млн 400 тыс. рублей.
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