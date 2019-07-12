Московские предприятия получат целевые займы до 100 млн рублей на благоустройство

12.07.19 14:22

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

12 июля. Interfax-Russia.ru - Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) предоставит организациям промышленности и науки возможность получения льготных займов до 100 млн рублей на цели благоустройства.

Как сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров, на данный момент уже более 150 предприятий промышленности и науки заявили о своем желании принять участие в работах по благоустройству прилегающих территорий.

"Инвестиционные займы станут эффективной мерой поддержки для таких предприятий. Льготная ставка инвестиционного займа составит 2% годовых, сумма - от 5 до 100 млн рублей. При этом объем заемных средств не должен превышать 70% от суммы всех затрат на проект", - рассказал Прохоров журналистам в пятницу.

Он уточнил, что на средства целевого займа, полученного в МФППиП, предприятия смогут привести в порядок заборы, ограждения, покрытия, освещение, а также провести ремонт и реставрацию фасадов зданий, строений или сооружений.

Глава департамента уточнил, что сегодня на территории Москвы действует 650 крупных и средних предприятий в сфере промышленности, в том числе 49 промышленных комплексов и одна особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

На предприятиях Москвы работает порядка 700 тыс. человек, добавил Прохоров.

МФППиП - подведомственная организация департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. Фонд предоставляет целевые займы предприятиям на срок до 5 лет с процентной ставкой от 2% до 5% годовых.

С декабря 2017 года МФППиП заключил договоры займа с 12 компаниям на общую сумму более 750 млн рублей, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента.