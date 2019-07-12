Тестирование выявило ряд проблем в системе электронного голосования

12.07.19 14:27

© РИА Новости. Нина Зотина

12 июля. Interfax-Russia.ru - Прошедшее 11 июля тестирование системы электронного голосования на предстоящих 8 сентября выборах депутатов Мосгордумы выявило ряд проблем в системе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента информационных технологий столицы в пятницу.

В ходе тестирования, которое проходило в четверг с 8:00 до 20:00 в Московском парламентском центре, студенты выбирали лучшего председателя студсовета.

"Тестирование проводилось с целью "в боевых условиях" выявить проблемы, ошибки и непонятные для пользователя элементы системы электронного голосования и провести необходимые работы по улучшению и доработкам системы. Например, в ходе тестирования одной из выявленных проблем стал онлайн-вывод результатов и печатающих устройств за несколько часов до конца голосования, когда 75% студентов уже проголосовали. Оставшиеся 25% проголосовали до окончания голосования в 20.00, так и не узнав, что был какой-то сбой", - рассказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, все голоса были сохранены в блокчейн и после 20.00 успешно расшифрованы.

В департаменте пояснили, что проблема была обнаружена в сетевых настройках, так как система первый раз работала непрерывно больше 12 часов (была включена задолго до начала голосования для проверки на контрольных примерах) и сетевые настройки для вывода результатов не были сделаны должным образом.

Кроме того, в ходе тестов было обнаружено еще несколько проблем, которых не заметил никто, кроме специалистов.

В свою очередь, по словам замглавы департамента информационных технологий Артема Костырко, публичные тесты созданы именно для выявления проблем.

"Мы с первого дня работаем открыто и не собираемся менять эту тактику. Электронное голосование на блокчейн с использованием любых пользовательских устройств - это сложная инженерная задача, было бы странно, если бы ничего не случилось, нас бы тогда точно обвинили, что мы показываем голосование с экрана своего же компьютера", - отметил Костырко, слова которого цитирует его пресс-служба.

Эксперимент по электронному голосованию пройдет на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва в единый день голосования, 8 сентября, в трех избирательных округах: 1-м, 10-м и 30-м.