СПЧ предлагает пересмотреть закон о гарантиях избирательных прав

16.07.19 15:15

© РИА Новости. Александр Кряжев

16 июля. Interfax-Russia.ru - Ситуация с отбраковкой подписей кандидатов в Мосгордуму говорит о необходимости внести изменения в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, считает глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.

"Это претензии не к Мосгоризбиркому и даже не к московскому избирательному кодексу. Это претензии к федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав. Я удивлен, почему никому раньше в голову не приходила мысль, что нам этот закон-то надо пересмотреть либо скорректировать. Потому что по этому закону получается, что подпись гражданина может быть признана недействительной, если не соблюдены определенные формальные требования", - сказал Федотов на пресс-конференции во вторник.

По его мнению, непризнание подписи - это не нарушение прав кандидата, а нарушение права гражданина, поставившего подпись, на волеизъявление. Федотов убежден, что опечатки и формальные проблемы с оформлением этой подписи не должны быть препятствием к ее признанию действительной.

"Вот я поставил свою подпись - это мое волеизъявление как гражданина. Можно признать мое волеизъявление недействительным? Можно, если подпись поставил не я, а Александр Семенович (Брод, член СПЧ - ИФ) и написал: "Федотов". Вот наша судебная практика исходит из того, что документ может быть признан недействительным, если подпись поставлена не тем лицом, которое должно было его подписать", - сказал Федотов.

Избирательное законодательство в России, отмечает глава СПЧ, строится "ровно по противоположному принципу": подпись признается недействительной, если признается недействительным протокол.

"Поэтому мой призыв к Государственной Думе - подумать о том, чтобы пересмотреть этот механизм", - добавил правозащитник.