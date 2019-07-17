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17.07.19 15:05

Единая диспетчерская служба "скорой" появится во Владимирской области

© РИА Новости. Григорий Сысоев
17 июля. Interfax-Russia.ru - Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи Владимирской области до конца 2021 года объединит все станции и отделения скорой помощи региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На вызов будет направляться ближайшая бригада, вне зависимости от административно-территориального деления региона, что повысит оперативность и качество работы экстренной службы. Предусмотрен круглосуточный прием звонков по телефонам 03 и 112.

Представители системы здравоохранения региона уже ознакомились с опытом работы столичной станции скорой помощи, узнали об опыте внедрения современной информационной системы, которая позволяет эффективно работать такому сложному "организму", как станция скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы.

Эта информационная система охватывает все этапы вызовов, в том числе автоматически выдает информацию о местонахождении ближайшей медицинской бригады. В единый информационный контур включены все столичные поликлиники. Бригады имеют доступ к электронной амбулаторной карте пациента. Специалисты оперативно получают информацию об истории болезни человека, о наличии противопоказаний и другие важные сведения, что помогает принять наиболее правильное решение. Более того, единый диспетчерский центр позволяет дистанционно отслеживать занятость медицинского оборудования и наличие свободных коек в стационарах.

В настоящее время прорабатывается вопрос применения столичного опыта во Владимирской области.

Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи региона разместится в одном из зданий на улице Гастелло в областном центре. Помещение площадью 597,2 кв. м, находящееся в областной собственности, уже передано службе "скорой" в безвозмездное пользование на пять лет.

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