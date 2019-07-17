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17.07.19 15:19
В Кремле знают о задержании матери пациента хосписа за попытку достать запрещенное лекарство
"Мы ознакомились. Действительно вызывают обеспокоенность подобные случаи. Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях в этих ситуациях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность", - сказал Песков журналистам.
По его словам ситуация разрешена частично, "потому что уголовное дело остается" в отношении мамы ребенка.
"Конечно, требует особого внимания эта ситуация", - сказал Песков.
Он отметил, что вопрос о подобных лекарствах поднимался в ходе "прямых линий" с президентом РФ.
"Вероника Игоревна Скворцова тогда говорила, что она обязательно разберется с этой ситуацией. Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении" - сказал Песков.
Как сообщалось, 16 июля после получения посылки с лекарством задержали мать неизлечимо больного мальчика. По словам директора фонда "Дом с маяком" Лиды Мониавы, в течение семи часов ее удерживали в почтовом отделении в доме 27 по улице Салтыковской. Женщину отпустили после того, как учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер позвонила в правительство.
В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что сотрудники полиции не участвовали в задержании женщины. "Этим делом занималась таможенная служба", - уточнил информированный источник "Интерфакса".
Информацию о задержании Боголюбовой "Новой газете" подтвердили в пресс-службе хосписа "Дом с маяком". 10-летний сын задержанной Михаил - пациент этого учреждения.
У Михаила неизлечимое генетическое заболевание - болезнь Баттена, он страдает от болезненных судорог. От этого же заболевания и двух недель судорог умерла его девятилетняя сестра, рассказала Мониава. По ее словам, врачи посоветовали Боголюбовой новый противосудорожный препарат фризиум. В России он не зарегистрирован, она заказала его через интернет за границей.
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