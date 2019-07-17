Уголовное дело в отношении полицейских из "дела Голунова" не возбуждено

17.07.19 16:20

© РИА Новости. Владимир Песня

17 июля. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет России в настоящее время расследует "старое" уголовное дело в отношении корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, в рамках которого его преследование было прекращено, для установления всех обстоятельств произошедшего с ним, сообщил адвокат журналиста, представляющий "Правозащиту Открытки" Сергей Бадамшин.

"Генеральная прокуратура передала дело, по которому преследование Ивана было прекращено, в Следственный комитет. Следственный комитет в настоящее время проводит расследование в рамках этого дела для установления всех обстоятельств произошедшего. Никаких новых уголовных дела нет", - заявил Бадамшин журналистам в среду.

Отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса", адвокат пояснил, что уголовного дела в отношении полицейских, которые задерживали Голунова, не возбуждалось.

Бадамшин не стал комментировать, с какой целью в среду он был вызван в СКР, и какие следственные действия по делу, в том числе с участием Голунова, следствие планирует проводить в ближайшее время.

Как сообщалось, изначально "делом Голунова" занималось следствие УВД по ЗАО Москвы, после чего оно было передано в главк столичной полиции, который прекратил преследование журналиста.

После освобождения Голунова, как рассказывал адвокат Бадамшин "Интерфаксу", дело находилось в МВД "с соответствующим оперативным сопровождением". В его рамках, пояснял адвокат, фактически проводилась проверка действий полиции, задерживавших журналиста, для дальнейшей передачи материалов в СК.

В СКР дело было передано в июне по решению Генеральной прокуратуры.

В среду, 17 июля, в СМИ и соцсетях появилась информация о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении полицейских, задерживавших Голунова, а также начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрея Щирова.