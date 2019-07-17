Электронные паспорта в РФ могут появиться уже в 2023 году

17.07.19 16:45

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 июля. Interfax-Russia.ru- Электронные паспорта у россиян могут появиться раньше запланированного времени - в 2023 году, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что мы можем, действительно, быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Есть предложение сделать это на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть где-то к 2023 году, и на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные", - сказал Медведев на совещании по вопросам внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ.

Он предложил участникам совещания обсудить этот вопрос, заметив, что необходимо будет обновить соответствующую концепцию, которая была принята шесть лет назад.

"Разумеется, никто сейчас не говорит о том, чтобы прямо немедленно, прямо сейчас заменить бумажные паспорта непривычным документом. Обычный паспорт, естественно, будет действовать, и мы планируем постепенно переходить к тому новшеству, о котором я сейчас говорю", - сказал премьер.

Глава правительства отметил, что для успешной реализации этого проекта есть все возможности. "Уровень развития информационных технологий, которого мы достигли за последнее время, вообще весь мир достиг за последнее время и наша страна в том числе, позволяет это сделать", - уверен глава правительства.

Медведев отметил, что речь идет и о единой биометрической системе, системе идентификации и аутоидентификации, о возможностях использования так называемой облачной квалифицированной электронной подписи.

"Предприятия микроэлектроники в целом, как я понимаю, готовы соответствующие чипы поставлять, чипы, которые нужны для выпуска цифровых паспортов. Вопрос в том, чтобы эту работу синхронизировать и организовать", - сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что главное - это обеспечить безопасность сохранения данных при внедрении электронных паспортов. "Если мы все наши персональные данные в цифру переводим, мы обязаны позаботиться о том, чтобы они были самым надежным образом защищены от взлома и тем более манипуляций с ними", - сказал глава правительства, заметив, что эти вопросы требуют особого контроля.

Кроме того, он подчеркнул, что должна надежно функционировать инфраструктура. "Здесь нужно оцифровать большой массив данных, не допустить ошибок и смотреть, чтобы система работала без сбоев", - сказал он.

Кроме того, механизм перехода на электронный паспорт, добавил премьер, должен быть удобен гражданам. "Если просто выдать карточку, не рассказывать о ее преимуществах, то в этом особого смысла не будет", - сказал Медведев, заметив, что у многих людей, особенно в возрасте, есть недоверие к техническим новинкам и "к этому нужно относиться с вниманием и уважением".

Он подчеркнул, что переход на новую форму паспортов для людей должен быть "комфортным и безболезненным".

Он предложил участникам обсудить временные параметры внедрения новой системы, а также вопрос финансирования.

Медведев отметил, что электронный паспорт упростит взаимодействие с госорганами и получение различных услуг. Он напомнил, что работа по внедрению электронных паспортов будет проводиться в рамках национального проекта "Цифровая экономика".

Согласно планам к 2024 году россияне должны в полной мере иметь возможность использовать электронный паспорт. "Времени остается немного, и сейчас нужно определиться с основными параметрами электронного паспорта. Вот как раз вокруг этого всегда и разворачивается дискуссия. Надо признаться, что эта дискуссия идет уже достаточно давно", - сказал премьер, заметив, что с оптимальными параметрами необходимо определиться.

Он подчеркнул, что электронный паспорт может быть в виде пластиковой карты с чипом, а также в виде мобильного приложения в смартфоне. "Мы оба эти варианта имеем в виду - и документ, который имеет физическую форму, то есть форму пластиковой карточки, которую можно носить с собой как обычный паспорт, и как дополнительная опция - это мобильное приложение", - сказал Медведев, напомнив, что в электронном паспорте должны быть данные о человеке, его электронная подпись, а также данные по некоторым другим документам - водительское удостоверение, СНИЛС.

В совещании принимают участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Борисов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, в совещании участвуют директор ФГБУ "Научно-исследовательский институт "Восход" Андрей Бадалов, гендиректор АО "Госзнак" Аркадий Трачук, гендиректор ПАО "Микрон" Гульнара Хасьянова.