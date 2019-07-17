Программисты могут испытать защиту тестовой версии системы электронного голосования на выборах в Мосгордуму

17.07.19 16:35

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 июля. Interfax-Russia.ru - Все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности, начиная с 17 июля, могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования на выборах в Мосгордуму, сообщает сайт столичной мэрии.

"Для этого создан отдельный тестовый контур, полностью воспроизводящий систему, в которой будут работать пользователи 8 сентября, когда пройдет электронное голосование в Мосгордуму", - говорится в сообщении.

Участникам тестирования необходимо принять оферту, заполнив заявление, размещенное на сайте mos.ru и отправить его на электронную почту: support-vybory@mos.ru. В обратном письме придет логин и пароль для доступа на стенды для тестирования.

На том же портале опубликован документ с пятью сценариями тестирования, воспроизводящими эмуляцию основных рисков в процессе голосования. Например, предложено попробовать обойти защиту реестров избирателей путем внесения туда сгенерированных избирателей, вбросить электронные бюллетени в реестр бюллетеней, заменить цепочки транзакций в блокчейне.

"Народное" тестирование позволит выявить уязвимые места в системе электронного голосования и повысить уровень информационной безопасности. Так, добровольцам предложат проверить защиту инфраструктуры портала mos.ru (на нем 8 сентября пройдет электронное голосование на выборах в Мосгордуму в трех округах) и серверов от возможных DDoS-атак", - отмечается в сообщении.