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18.07.19 15:53
Литературный автобус появился в Тамбове
Пассажиры автобуса могут услышать отрывки произведений молодых современных авторов, а также познакомиться с полной версией понравившегося произведения, отсканировав QR-код, размещённый на афише внутри салона.
В автобусе прозвучат произведения 40 молодых авторов - 30 поэтов и 10 прозаиков - в исполнении актера Влада Арсланбекова.
"Литературный автобус - часть проекта "Почитай" московской студентки Нины Самотоиной. Его цель - поддержать молодых писателей и поэтов. Проект получил грант на молодежном форуме "Таврида", который проводится в рамках нацпроекта "Образование", - поясняет пресс-служба.
Идея реализовать проект в таком формате принадлежит тамбовскому дизайнеру Ольге Слезиной Дизайн литературного автобуса выполнен в черно-красных цветах, что должно привлечь внимание тамбовчан.
Автобус будет курсировать по маршруту №1 Тамбова до ноября. Между объявлением остановок пассажиры услышат отрывки произведений, а понравившиеся смогут найти на сайте литературного конкурса всероссийского соцпроекта "Почитай". Для этого в салоне автобуса разместили 40 QR-кодов, по которым можно ознакомиться с творчеством всех авторов.
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