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Литературный автобус появился в Тамбове

Фото с официального портала администрации Тамбовской области
18 июля. Interfax-Russia.ru - Первый в России литературный автобус в четверг вышел на маршрут в Тамбове, сообщает пресс-служба администрации региона.

Пассажиры автобуса могут услышать отрывки произведений молодых современных авторов, а также познакомиться с полной версией понравившегося произведения, отсканировав QR-код, размещённый на афише внутри салона.

В автобусе прозвучат произведения 40 молодых авторов - 30 поэтов и 10 прозаиков - в исполнении актера Влада Арсланбекова.

"Литературный автобус - часть проекта "Почитай" московской студентки Нины Самотоиной. Его цель - поддержать молодых писателей и поэтов. Проект получил грант на молодежном форуме "Таврида", который проводится в рамках нацпроекта "Образование", - поясняет пресс-служба.

Идея реализовать проект в таком формате принадлежит тамбовскому дизайнеру Ольге Слезиной Дизайн литературного автобуса выполнен в черно-красных цветах, что должно привлечь внимание тамбовчан.

Автобус будет курсировать по маршруту №1 Тамбова до ноября. Между объявлением остановок пассажиры услышат отрывки произведений, а понравившиеся смогут найти на сайте литературного конкурса всероссийского соцпроекта "Почитай". Для этого в салоне автобуса разместили 40 QR-кодов, по которым можно ознакомиться с творчеством всех авторов.

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