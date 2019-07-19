Подольск направит порядка 430 млн руб. на производство мармелада и пастилы

19.07.19 12:49

© РИА Новости. Виталий Белоусов

19 июля. Interfax-Russia.ru - Строительство производства мармеладно-пастильной продукции в подмосковном Подольске начнётся в конце текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Для реализации нового проекта компании ООО "Верокко" был передан без торгов в аренду земельный участок площадью 29 тыс. кв. м. в деревне Малое Брянцево на территории городского округа Подольск. Здесь планируется строительство комплекса по производству мармеладно-пастильной продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом планируется производство 1,2 тыс. тонн продукта в час. Общая сумма инвестиций, необходимая для реализации производства составит порядка 430 млн. рублей. Планируется создать более 75 рабочих мест.

"Создание новых рабочих мест непосредственно около места проживания, по словам Андрея Разина, позволит снизить поток маятниковой миграции в Подмосковье и столицу. Заработную плату сотрудников планируется удерживать не ниже средней по Московской области по аналогичным должностям, то есть не менее 40 тыс. рублей в месяц", - приводятся в сообщении слова главы областного ведомства Андрея Разина.

Он добавил, что сегодня в Подмосковье действуют 14 производителей мармелада и пастилы. Из них два крупных - "Белёвская пастила" и кондитерская фабрика "Коломчаночка". Развитие данной продукции в регионе позволит заменить пастилу и мармелад, импортируемые из Германии и Испании.

Запуск нового производства в Подольске запланирован на конец 3 квартала 2021 года.