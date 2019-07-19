Мазурову официально предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

19.07.19 14:01

© РИА Новости. Евгений Одиноков

19 июля. ИНТЕРФАКС - МВД предъявило владельцу ГК "Новый поток" (предыдущий собственник "Антипинского НПЗ" в Тюмени, владеет "Марийским НПЗ" в Марий Эл) Дмитрию Мазурову официальное обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщил "Интерфаксу", источник, знакомый с ситуацией.

"Накануне Мазурову было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

По его данным, Мазуров с обвинением не согласен и вину не признает.

Как следует из материалов расследования, в 2015 году между Антипинским НПЗ и Сбербанком (MOEX: SBER) был заключен договор о возобновляемой кредитной линии на $100 млн. В результате сумма в $29 млн - 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей по курсу на момент совершения преступления - банку не была возвращена.

Уголовное дело было возбуждено 12 июля по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал и сам Антипинский НПЗ.

Как отметили в Сбербанке, Антипинский НПЗ в лице фактически контролировавших его на момент предоставления кредитных средств Мазурова и Лисовиченко ввел Сбербанк и, возможно, другие банки в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: было скрыто наличие у завода крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам за компании группы "Новый поток", фактически подконтрольные Мазурову.

Указанные обстоятельства, подчеркивали в банке, "существенным" образом сказались на платежеспособности завода и привели в конце апреля 2019 года к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в регионе.

Защита Мазурова от комментариев воздержалась.

Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля по прилету в Москву из зарубежной командировки и принудительно доставлен в Следственный департамент МВД РФ.

15 июля Тверской суд Москвы по ходатайству следователя заключил его под стражу до 12 сентября. Адвокаты обжаловали это решение в Мосгорсуде. Рассмотрение апелляционной жалобы состоится 29 июля.

В пресс-службе "Нового потока" "Интерфаксу" ранее заявили, что группа рассматривает действия в отношении Мазурова как неправомерные. В компании выразили мнение, что преследование Мазурова может быть попыткой его "недоброжелателей" оказать давление на следственные органы.