Владимирская область планирует нарастить поток туристов из Китая

19.07.19 14:22

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

19 июля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин провел рабочую встречу с представителями китайской группы компаний Huasheng по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере туризма, сообщает пресс-служба администрации региона.

В ходе встречи китайская делегация во главе с генеральным директором группы компаний У Цзэнмао предложила губернатору совместно работать над увеличением туристического потока во Владимирскую область из КНР. Также стороны договорились об изучении специалистами Huasheng возможностей региона по приему большего числа туристов.

Отмечается, что ежегодно Владимирскую область посещают десятки тысяч китайских туристов, между тем, по мнению представителей КНР, турпоток можно увеличить еще в десятки раз.

"Амбициозные планы наших китайских партнеров имеют под собой реальное основание. Мы видим, какой мощный экономический рывок сделала Китайская Народная Республика в последние годы. Активность китайского бизнеса можно оценить и на примере нашего региона. По итогам 2018 года среди стран дальнего зарубежья Китай стал основным торговым партнером Владимирской области и занял первое место", - говорится в сообщении со ссылкой на Сипягина.

Он также выразил готовность рассмотреть перспективы участия КНР в развитии владимирской туриндустрии.

Международная корпорация Huasheng основана в 2005 году в Пекине. В 2015 году Министерство коммерции КНР выбрало ее в качестве уполномоченной по созданию платформы, которая объединяет все необходимые ресурсы для китайских инвесторов, осуществляющих иностранные инвестиции.

Цель Huasheng - оказание широкого спектра услуг для компаний в области торговли, инвестиций, цепочки поставок, проектирования, строительства и эксплуатации объектов в разных странах.