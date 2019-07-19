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Мутко отчитался перед Путиным о ликвидации последствий наводнения у Тулуне

© РИА Новости. Алексей Никольский
19 июля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Виталий Мутко в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину о ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнений в Иркутской области.

Так, он рассказал главе государства, что 25 июня в ходе спасательных работ было эвакуировано 2 048 человек, в том числе 447 детей, были развернуты 17 временных пунктов размещения, куда были эвакуированы 1 231 человек.

"В целях недопущения сегодня чрезвычайных ситуаций пришлось обесточить практически 40 населенных пунктов численностью населения 22 тыс. человек", - сказал Мутко.

По его словам, в настоящее время в регионе ведутся восстановительные работы.

"Восстановлено водоснабжение, где оно было централизовано, теплоснабжение, энергоснабжение, телефонная, почтовая связь. В основном восстановлена жизнедеятельность всех социальных объектов, почтовых отделений, выплачиваются пенсии", - сказал вице-премьер.

Вместе с тем Мутко признал, что ряд социальных объектов и жилых домов по-прежнему остается без электричества, что связано с тем, что в настоящее время ведется их просушка.

"Проводится откачка воды, очистка подворий, территорий, улиц, объектов инфраструктуры. На сегодняшний день уже вывезено около 220 тыс. кубометров остатков разрушенных домов и строений. Эта работа продолжается, объем еще очень большой, но мы рассчитываем, что в течение ближайших 2-2,5 недель мы с этой работой справимся", - сказал он.

Отдельно Мутко остановился на вопросе водоснабжения пострадавших регионов. Он пояснил, что в настоящее время осуществляются поставки бутилированной воды, так как в водопровод подается техническая вода, которую пока пить нельзя. Вместе с тем вице-премьер выразил надежду, что уже в ближайшее время население будет обеспечено питьевой водой по постоянной схеме.

Мутко также рассказал, что в пострадавших районах организована работа 28 межведомственных пунктов по восстановлению документов.

"Сегодня за восстановлением документов обратились 2 741 человек. Восстановлено 1680 утраченных документов, в том числе 629 паспортов, 180 свидетельств об актах гражданского состояния, 798 справок, подтверждающих регистрацию по месту жительства", - сказал Мутко.

Одной из основных проблем в настоящее время Мутко назвал вопрос информирования людей.

По его словам, в ближайшее время предстоит систематизировать работу по доведению до каждого гражданина информации о том, на что он имеет право.

"В списки пострадавших внесено 38 тыс. 78 человек. Правительство после вашего указа немедленно приняло соответствующий акт, и мы перевели на счет субъекта Российской Федерации 2,956 млрд рублей и по 10 тыс. рублей в целом и за утерю имущества по 50 и 100 тыс. рублей, и другие социальные выплаты", - сказал вице-премьер.

Он также сообщил, что правительство Иркутской области сформировало резервный фонд в размере 1,5 млрд рублей на случай непредвиденных обстоятельств.

"На сегодня до граждан доведено 1 638 млрд рублей. Единовременную материальную помощь по 10 тыс. рублей получили 37 тыс. 683 гражданина на общую сумму 376 млн рублей", - сказал Мутко.

Материальную помощь в размере 50 тыс. за частичную утрату имущества первой необходимости получили почти 4 тыс. человек на общую сумму 197 млн рублей, отметил Мутко.

Вместе с тем он пояснил, что многие дома еще не удалось обследовать из-за того, что они остаются подтопленными. Финансовую помощь в связи с полной утратой имущества в размере 100 тыс. рублей получили более 10 тыс. человек, продолжил Мутко.

Членам семей 18 из 25 погибших выплачено по 1 млн рублей. Родственники остальных не обнаружены, либо они не обращались ни за какой помощью, сказал Мутко.

Он заметил, что правительство Иркутской области приняло решение о выплате дополнительных 10 тыс. рублей семьям, в которых есть дети-инвалиды.

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